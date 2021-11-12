Hırtapoz ne demek, TDK'ya göre Hırtapoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hırtapoz ne demek? Hırtapoz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hırtapoz kelimesi. Peki hırtapoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hırtapoz nedir, hırtapoz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HIRTAPOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hırtapoz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hırtapoz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sersem, aptal, şaşkın

