Kadın cinayetlerine sessiz kalmadılar! Ünlü isimlerin tepkileri sosyal medyada yankı uyandırdı!İçişleri Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları ve tarihleriHain 15 Temmuz darbe girişimi tartışması gerginlik yarattı! Abdurrahim Karslı," “FETÖ diye bir örgüt yoktur" dedi, Mehmet Metiner stüdyoyu terk etti!Hırtapoz ne demek, TDK'ya göre Hırtapoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Prof. Dr. Esra Saatçi, koronavirüs sonrası yeni tehlikeyi 'maalesef' diyerek açıkladı: Kanser vakalarında korkutucu bir artış bizi bekliyorUEFA, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi takımlarını açıkladı! Türk takımlarının sıralaması şaşırttı!Aşk Mantık İntikam'ın yıldızlarından samimi görüntüler! Burcu Özberk ve İlhan Şen'in tavırları akılları karıştırmaya devam ediyor!Bugün dolar- euro kuru ne kadar oldu, kaç TL 12 Kasım 2021 Cuma ?12 Kasım 2021 Cuma serbest piyasa güncel döviz kuru alış- satış fiyatlarıEvleri 16 günde 17 kez yandı! Esrarengiz evdeki sır bir türlü çözülmüyor! Evlerinin incelemesi için Diyanet'ten yardım istediler!Marek Hamsik Trabzonspor taraftarını korkuttu! Milli takımda sakatlanarak oyundan çıktı!
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Hırtapoz ne demek, TDK'ya göre Hırtapoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hırtapoz ne demek, TDK'ya göre Hırtapoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Hırtapoz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Hırtapoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Hırtapoz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Hırtapoz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Hırtapoz ne demek, TDK'ya göre Hırtapoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hırtapoz ne demek? Hırtapoz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hırtapoz kelimesi. Peki hırtapoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hırtapoz nedir, hırtapoz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

HIRTAPOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hırtapoz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hırtapoz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sersem, aptal, şaşkın

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT