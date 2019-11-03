Hirut Tibebu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | İstanbul Maratonu kadınlar kategorisinin kazananı kimdir?

Hirut Tibebu İstanbul Maratonu'nun kadınlar kategorisinde kazananı oldu. Bu durum birçok kişinin internette Hirut Tibebu hakkında araştırma yapmasına yol açtı. Peki Hirut Tibebu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

HİRUT TİBEBU KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hirut Tibebu 13 Aralık 1994 doğumlu Etiyopyalı bir atlettir.

Hirut Tibebu başarısıyla 41 İstanbul Maratonu'nda da adından söz ettirmeyi başardı. Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda kategorisinde birinciliği Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu kazandı.