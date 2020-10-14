UEFA Uluslar Ligi'nde futbolseverlerin heyecanla ve merakla takip ettiği birbirinden keyifli maçlar devam ediyor. Hırvatistan ve Fransa'nın karşılaşacağı Uluslar Ligi'nde karşılaşma hakkındaki tüm detayları haberimizde verdik. UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3'de mücadele eden Hırvatistan ve Fransa, zorlu mücadeleden galip ayrılmak istiyor. Grupta 3 puanı bulunan Hırvatistan, 4 takım arasında üçüncü sırada yer alıyor. Fransa ise 7 puanla Portekiz'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Peki, Hırvatistan - Fransa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

HIRVATİSTAN - FRANSA NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Uluslar Ligi'nde Hırvatistan - Fransa karşı karşıya geliyor. Maksimir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maçın hakemi, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Björn Kuipers olacak. Kuipers'in yardımcılıklarını Sander Van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak.

HANGİ KANALDA?

Bu akşam 21.45'te başlayacak olan Hırvatistan - Fransa maçı, S Sport Plus kanalından naklen yayınlanacak. S Sport Plus kanalını izlemek için abone olmanız gerekmektedir.

İŞTE UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI!

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 1

21:45 İtalya - Hollanda ( S Sport 2)

21:45 Polonya - Bosna-Hersek (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 2

21:45 İngiltere - Danimarka (S Sport Plus)

21:45 İzlanda - Belçika (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig A - Grup 3

21:45 Hırvatistan - Fransa (S Sport Plus)

21:45 Portekiz - İsveç (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 1

21:45 Norveç - Kuzey İrlanda (UEFA TV)

21:45 Romanya - Avusturya (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 2

21:45 İskoçya - Çekya (UEFA TV)

21:45 Slovakya - İsrail (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 3

21:45 Rusya - Macaristan (UEFA TV)

21:45 Türkiye - Sırbistan (TRT SPOR)

UEFA Uluslar Ligi - Lig B - Grup 4

19:00 Finlandiya - İrlanda Cum.

21:45 Bulgaristan - Galler

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 2

21:45 Estonya - Ermenistan

21:45 Makedonya - Gürcistan (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 3

21:45 Yunanistan - Kosova (UEFA TV)

21:45 Moldova - Slovenya (UEFA TV)

UEFA Uluslar Ligi - Lig C - Grup 4

19:00 Litvanya - Arnavutluk (UEFA TV)

21:45 Beyaz Rusya - Kazakistan