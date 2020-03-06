Hırvatistan uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Hırvatistan uyruklu yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü ifade edildi.Bu kapsamda Hırvatistan uyruklu kişinin sınır dışı...
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Hırvatistan uyruklu yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü ifade edildi.
Bu kapsamda Hırvatistan uyruklu kişinin sınır dışı edildiği belirtildi.
Kaynak: AA
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