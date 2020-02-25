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  3. Hırvatistan'da ilk Koronavirüs teşhisi koyuldu

Hırvatistan'da ilk Koronavirüs teşhisi koyuldu

Dünyayı ablukası altına alan Koronavirüs, büyük bir tehdit olmaya devam ediyor. Birçok ülkede görülen yeni tip Koronavirüs, (Kovid-19), Hırvatistan’da bir kişide, Avusturya'da iki kişide tespit edildi.

Hırvatistan'da ilk Koronavirüs teşhisi koyuldu

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, ülkede ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

APA haber ajansının haberine göre Avusturya'nın batısında bulunan Tyrol eyaletinde iki kişide koronavirüs teşhisi kondu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı.

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