Hırvatistan'da ilk Koronavirüs teşhisi koyuldu
Dünyayı ablukası altına alan Koronavirüs, büyük bir tehdit olmaya devam ediyor. Birçok ülkede görülen yeni tip Koronavirüs, (Kovid-19), Hırvatistan’da bir kişide, Avusturya'da iki kişide tespit edildi.
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, ülkede ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.
APA haber ajansının haberine göre Avusturya'nın batısında bulunan Tyrol eyaletinde iki kişide koronavirüs teşhisi kondu.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı.
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