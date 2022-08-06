Hırvatistan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! 12 ölü, 18'i ağır 31 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza Varazdin bölgesine bağlı Brezincki Hum yakınlarındaki A4 otoyolunda meydana gele. Saat 05.40 sıralarında Polonya plakalı bir yolcu otobüsü bilinmeyen nedenle devrildi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı.

HIRVAT POLİSİ ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Hırvat polisinden kazaya ilişkin yapılan ilk açıklamaya göre 12 kişi hayatını kaybetti, 18'i ağır olmak üzere 31 kişi yaralandı.

POLONYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin tamamı Polonya vatandaşı. Bunu doğrulayabiliriz" dedi.

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç ise yolcuların hac ziyareti için Bosna Hersek'te Katolik kilisesinin bulunduğu Medjugorje'ye seyahat ettiğini belirtti.

Başkent Zagreb istikametinde meydana gelen kazanın nedenine yönelik soruşturma başlatıldı.