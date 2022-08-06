Hırvatistan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! 12 ölü, 18'i ağır 31 yaralı

Hırvatistan'ın Varazdin bölgesinde bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi öldü, 18'i ağır 31 kişi yaralandı. Ölenlerin Polonya vatandaşı olduğu öğrenilirken yolcuların Bosna Hersek'te Katolik kilisesinin bulunduğu Medjugorje'ye seyahat ettiği belirtildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Hırvatistan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! 12 ölü, 18'i ağır 31 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza Varazdin bölgesine bağlı Brezincki Hum yakınlarındaki A4 otoyolunda meydana gele. Saat 05.40 sıralarında Polonya plakalı bir yolcu otobüsü bilinmeyen nedenle devrildi. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı.

Hırvatistan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! 12 ölü, 18'i ağır 31 yaralı

HIRVAT POLİSİ ACI BİLANÇOYU AÇIKLADI

Hırvat polisinden kazaya ilişkin yapılan ilk açıklamaya göre 12 kişi hayatını kaybetti, 18'i ağır olmak üzere 31 kişi yaralandı.

Hırvatistan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! 12 ölü, 18'i ağır 31 yaralı

POLONYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin tamamı Polonya vatandaşı. Bunu doğrulayabiliriz" dedi.

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç ise yolcuların hac ziyareti için Bosna Hersek'te Katolik kilisesinin bulunduğu Medjugorje'ye seyahat ettiğini belirtti.

Hırvatistan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! 12 ölü, 18'i ağır 31 yaralı

Başkent Zagreb istikametinde meydana gelen kazanın nedenine yönelik soruşturma başlatıldı.

3500.jpgHırvatistan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! 12 ölü, 18'i ağır 31 yaralı Hırvatistan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! 12 ölü, 18'i ağır 31 yaralı

0
0
0
1
1
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Hızlı olan otomobil araçların arasına daldı! Alev topuna döndü: 5 ölü, 8 yaralı
Hızlı olan otomobil araçların arasına daldı! Alev topuna döndü: 5 ölü, 8 yaralı
İngiltere Merkez Bankası'ndan şaşırtan karar! Son 27 yılın en yüksek faiz artışı gerçekleşti!
İngiltere Merkez Bankası'ndan şaşırtan karar! Son 27 yılın en yüksek faiz artışı gerçekleşti!
"Tüm gün yataktan çıkmam, uyku benim vazgeçilmezim!" diyenlere sevindiren haber! Profesyonel uykucu olup, paraya para demeyin!
"Tüm gün yataktan çıkmam, uyku benim vazgeçilmezim!" diyenlere sevindiren haber! Profesyonel uykucu olup, paraya para demeyin!
Norveç Adalet Bakanı yasakları çiğnedi! Bütün oklar bakana çevrildi! "Yönetim kurulundan çıkmalı"
Norveç Adalet Bakanı yasakları çiğnedi! Bütün oklar bakana çevrildi! "Yönetim kurulundan çıkmalı"
Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuşuyor
Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuşuyor
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin yollara çıkacağı tarihi açıkladı! " Yüzde 51 yerli ve milli"
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobilin yollara çıkacağı tarihi açıkladı! " Yüzde 51 yerli ve milli"
Altılı masa dağılıyor mu? Gelecek ve DEVA Partisi arasında ittifak gerilimi! " Bazı farklı görüşler olabilir"
Altılı masa dağılıyor mu? Gelecek ve DEVA Partisi arasında ittifak gerilimi! " Bazı farklı görüşler olabilir"
Devlet Denetleme Kurulu KPSS soruşturmasına dair ön raporu hazırladı! "3 soru tıpa tıp aynı, 10 soru ise benzerlik taşıyor"
Devlet Denetleme Kurulu KPSS soruşturmasına dair ön raporu hazırladı! "3 soru tıpa tıp aynı, 10 soru ise benzerlik taşıyor"
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya dönüşü önemli açıklamalar! KPSS, Suriye'ye operasyon ve kritik konulara değindi
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya dönüşü önemli açıklamalar! KPSS, Suriye'ye operasyon ve kritik konulara değindi
Kontaklar çalıştırılsın! Araç sahipleri dikkat: Benzin ve motorine büyük indirim geldi!
Kontaklar çalıştırılsın! Araç sahipleri dikkat: Benzin ve motorine büyük indirim geldi!
Bakan Nebati, Hande Fırat'a konuştu! Enflasyonla mücadeleyi anlattı! " İnsanımız AK Parti iktidarının çözümün gerçek adresi olduğunu biliyor"
Bakan Nebati, Hande Fırat'a konuştu! Enflasyonla mücadeleyi anlattı! " İnsanımız AK Parti iktidarının çözümün gerçek adresi olduğunu biliyor"