Hırvatistan'daki deprem

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'da bugün meydana gelen depremde ülkenin resmi haber ajansı HINA'nın faaliyet gösterdiği bina da hasar gördü.

Sabah saatlerinde meydana gelen ve başkent Zagreb'in merkez üssü olduğu 5,5 büyüklüğündeki depremde, başta tarihi yapılar olmak üzere çok sayıda ev ve iş yerinde hasar oluştu.

HINA'dan yapılan açıklamada, haber ajansının faaliyet gösterdiği binanın depremde hasar gördüğü belirtilerek, "HINA, abonelerine gece gündüz hizmet sunmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

Başkaban Andrej Plenkovic de Zagreb'in son 140 yılın en kuvvetli depremini yaşadığına işaret ederek, hasar gören binalardan sokaklara düşen taş yığınlarının en kısa sürede temizleneceğini söyledi.

Başkentteki deprem sonucu Zagreb Katedrali'nin güney kulesi büyük hasar görmüş, binalardan kopan parçalar da sokaklardaki araçlara zarar vermişti. Depremde can kaybı yaşanmadı.

Zagreb'deki artçı depremlerin devam ettiği kaydedildi.









Kaynak: AA