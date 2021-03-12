Hırvatistan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Hırvatistan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Hırvatistan, resmî adıyla Hırvatistan Cumhuriyeti, Avrupa'da Orta Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz'in kesişme noktasında bulunan üniter demokratik bir parlamenter cumhuriyet. Başkenti aynı zamanda en büyük kenti Zagreb olan devlet, başkentin dışında 20 idari bölgeye bölünmüştür.

Hırvatistan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Hırvatistan,4076246 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 127. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00052 olduğu görülmektedir.

Hırvatistan'ın Müslüman Nüfus sayısı 18000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Hırvatistan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Hırvatistan'ın yüz ölçümü 56552 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Hırvatistan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 620 km² Karasal Alan : 55974 km²

Hırvatistan'ın Haritadaki Yeri / Konumu