HİS, sporda iki yeni proje ile tanıştırıyor

ANKARA (AA) - SİNEM ER - Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, hem ilkokul hem de üniversite öğrencilerine yönelik yeni projeleriyle sporu tabana yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Yasin Bölükbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporu herkese sevdirmek amacıyla iki yeni projeyi hayata geçireceklerini aktardı.

Çankırı'da yarın başlayacak 'Herkese bir lisans gelecek için bir şans' projesi ile 81 ildeki ilkokul öğrencilerinin erken yaşta spora yönlendirilmesi, 'HİS Kampüste' projesiyle de üniversite öğrencilerine spor kültürü kazandırmak ve spor alanında kariyer imkanı amaçlanıyor.

'Herkese bir lisans gelecek için bir şans' projesiyle lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Bölükbaşı, şunları kaydetti:

"Geleceğe umut verecek bu proje, en büyük projelerimizden biri. Özellikle ilkokul çağındaki her çocuğun hayatına bir branş kazandırmak için 81 ili gezerek lisanslama kampanyasına başlayacağız. Bu şekilde sporu tabana yaymış olacağız. Yaklaşık 4,6 milyon lisanslı sporcu sayısını 5 milyonun üzerine çıkarma gayretindeyiz. Sağlıklı nesiller oluşturmak ve branşlarda başarıyı artırmak için çalışacağız."

Yasin Bölükbaşı, Çankırı'da yarın başlayacakları projeyi sonrasında da yakından takip edeceklerini vurgulayarak, "Okul aile birliği başkanları, okul müdürleri, il milli eğitim müdürleri, gençlik ve spor il müdürlerinin katılımıyla, bir milli sporcu ve diyetisyenle birlikte çocuklara bir spor branşı kazandırmanın önemini anlatacağız. Koordinatörlerimiz üzerinden o ildeki dönüşümünü izleyeceğiz, örneğin 1000 lisanslı sporcu sayısı varsa 5 ay sonra kaça çıktığını takip edeceğiz. Tesislerin kullanım oranlarını da takip edeceğiz. Aksi takdirde bu işin başarısına ulaşılamaz." ifadelerini kullandı.

Sağlıklı yaşam bilincinin toplumda yaygınlaşması için hareket etmenin önemine dikkati çeken Bölükbaşı, şöyle devam etti:

"Hareket eden kişi kendini keşfeder. Hareket etmeden hangi branşa ne kadar meyilli olduğunuzu bilemezsiniz. Yürüyeceksiniz, koşacaksınız, basket oynayacaksınız, yüzeceksiniz ki 'Benim şuna meyilim var' diyebileceksiniz. Bir spor branşıyla sadece madalya kazanmak, milli takımda oynamak için değil amatör şekilde de ilgilenebilirsiniz. Mesela basketbolu seviyorsanız arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz, bir kulüpte amatör bir şekilde de oynayabilirsiniz. Kulaç atın, pedal çevirin, basket atın, şut atın, bir spor branşıyla tanışın."





- 'HİS Kampüste', sektörün fırsatlarını anlatacak





Yasin Bölükbaşı, 'His Kampüste' projesiyle üniversite öğrencilerinin hayatına spor kültürünü kazandırmayı ve beden eğitimi bölümünden mezun olanlara sektörün fırsatlarını anlatmayı hedeflediklerini belirtti.

Beden eğitimi bölümünden mezun olanların tamamının devlette istihdam etmediği bilgisini veren Bölükbaşı, "Sektör çok büyük, wellness ve spor salonları her geçen gün yaygınlaşıyor. Kariyerlerine sporda devam etmek isteyenlere, işletmelerin nasıl kurulduğu, yönetildiği, kendilerini nasıl geliştirebilecekleri, spor alanında neler yapabilecekleri gibi konularda fırsatları anlatacağız. Kariyerlerine örnek olacak spor salonu sahipleri de başarı hikayelerini anlatacak. Böylelikle üniversite öğrencilerinin kariyer hayatlarında bir katkımız olsun istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA