Hisarcık AK Parti’den hükümet konağı ve hastane girişine dezenfekte standı

AK Parti Hisarcık İlçe Teşkilatı, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında duyarlılığı arttırmak için Hükümet Konağı ve İlçe Hastanesi girişlerine el dezenfekte standları yerleştirdi.

Başkan Ali Var, AK Parti İlçe Başkanlığı olarak İlçe Hükümet Konağı ve İlçe Hastanesi girişlerine el dezenfekte standları yerleştirip vatandaşların kullanımına sunduklarını söyledi.

Var" AK Parti ailesi olarak sağlıklı ve mutlu yarınlar için devletimizin aldığı önlemler çerçevesinde vatandaşlarımızdan kişisel sorumluluklarını yerine getirmelerini ve kurallara uymalarını rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA