Hisarcık Gençlik Merkezi yapımına başlandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Eti Maden Genel Müdürlüğü tarafından finansmanı sağlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca ihaleye çıkarılan Gençlik merkezi yapımına başlandığı bildirildi.

Hafriyat çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Gençlik Merkezinin 550 iş günü içinde tamamlanıp halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

Çalışkan, "Yaklaşık 6 milyon TL'ye mal olacak Gençlik Merkezi içerisinde bulunduracağı konferans ve tiyatro salonu, kapalı spor salonu, kütüphane ve diğer oyun salonlarıyla ilçemizin tüm ihtiyaçlarına yönelik eksikliklerin tamamını karşılayacaktır. Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Eti Maden Genel Müdürlüğü olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. İlçemize ve çevre yöre halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA