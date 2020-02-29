Hisarcıklıoğlu: İş dünyası olarak ordumuzun yanındayız

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin, "İş dünyası olarak, milletimizin, devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız" dedi.

TOBB Şubat ayı yönetim kurulu toplantısı, Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) yapıldı. Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri'de düzenledikleri programa değinerek, "Esasında TOBB yönetimi olarak buraya gelmemizin nedeni, hem yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirmek, hem de kuruldaki arkadaşlarımıza, Kayseri'yi ve Kayseri'nin dinamiklerini tanıtmaktı. Bu ziyareti aylar öncesinden planlamıştık. Ancak Perşembe gecesi İdlib'de askerlerimize yönelik bu alçak saldırı gerçekleşti. Biz de Kayseri'deki etkinliklerimizi iptal ettik. Bugün sadece TOBB Yönetim Kurulu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Vatanın huzuru ve güvenliğini müdafaa etmek için şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Ailelerine sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

'ACIMASIZ SALDIRININ SAHİPLERİ BEDELİNİ ÖDEYECEK'

Şehitler nedeniyle herkesin içinin yandığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Türk milleti bu acı günü asla unutmayacak. Kahraman askerlerimiz, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Türk Ordusu, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri de bunun bedelini, fazlasıyla ödeyecek, hak ettikleri cezayı misliyle alacaktır ve almaya da başlamıştır" diye konuştu.

'İŞ DÜNYASI OLARAK ORDUMUZUN YANINDAYIZ'

Hisarcıklıoğlu, ülke olarak her türlü zorluğu aşmasını bilen bir millet olduklarını vurgulayarak, "Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de, birlik ve beraberlik içinde hareket edecek, sabır ve dayanışma göstereceğiz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutacağız. Her zaman olduğu gibi, bir ve bütünüz. Bizler de iş dünyası olarak, milletimizin, devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Bu vatanı canından çok seven kahraman askerlerimizle ve bu yüce milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA