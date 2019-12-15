Hisarcıklıoğlu, Uluslararası İpek Yolu Ticaret Odası Onursal Başkanlığına yeniden seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çin'in Xi'an şehrinde gerçekleşen Uluslararası İpek Yolu Ticaret Odası (SRCIC) 9. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarında bir kez daha Uluslararası İpek Yolu Ticaret Odası Onursal Başkanlığına seçildi.

Seçim sonrası açıklama yapan SRCIC Başkanı Lu Jianzhong, "Çok etkili bir iş örgütü olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden SRCIC Onursal Başkanlığına seçildi. SRCIC'ne kuruluşundan beri sağladığı destek için M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönem ilişkilerimizin daha da yakınlaşmasını diliyoruz. Türkiye, İpek Yolu boyunca çok önemli bir ülke. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlıyor. Türkiye çok güzel bir ülke olması yanında zengin bir tarih ve kültüre de sahip" dedi.

SRCIC, ağırlıklı olarak İpek Yolu kuşağı üzerindeki ulusal odalardan oluşuyor. İpek Yolu adıyla anılan ilk iş konfederasyonu özelliğine sahip olan kuruluşa 82 ülkeden 218 örgüt üye durumda.

Kaynak: İHA