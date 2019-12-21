Hisarcık’ta çocuklara ‘Mahremiyet’ konulu eğitim

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Tavşanlı Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından 4-6 yaş grubu çocuklara "Mahremiyet" konulu eğitim verildi.

Sosyolog Lütfiye Özkul tarafından Atatürk ve Cumhuriyet İlkokulu 1 ve 2. Sınıf öğrencilerine yönelik verilen eğitimde; Mahremiyet nedir? Yabancılarla nasıl tanışılır? Fiziksek korunma alanı, çocukların mahrem alanları ve iyi dokunuş kötü dokunuş, çocuklara bedeninin özel olduğu ve tehlikeyle karşılaştıklarında "Hayır" diyerek, oradan uzaklaşıp kendini korumaları gerektiği, bunu güvenle aileleriyle paylaşmaları konusu oyun ve kukla eşliğinde öğretildi.

Kaynak: İHA