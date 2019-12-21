Hisarcık’ta çocuklara ‘Mahremiyet’ konulu eğitim
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Tavşanlı Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından 4-6 yaş grubu çocuklara "Mahremiyet" konulu eğitim verildi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Tavşanlı Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından 4-6 yaş grubu çocuklara "Mahremiyet" konulu eğitim verildi.
Sosyolog Lütfiye Özkul tarafından Atatürk ve Cumhuriyet İlkokulu 1 ve 2. Sınıf öğrencilerine yönelik verilen eğitimde; Mahremiyet nedir? Yabancılarla nasıl tanışılır? Fiziksek korunma alanı, çocukların mahrem alanları ve iyi dokunuş kötü dokunuş, çocuklara bedeninin özel olduğu ve tehlikeyle karşılaştıklarında "Hayır" diyerek, oradan uzaklaşıp kendini korumaları gerektiği, bunu güvenle aileleriyle paylaşmaları konusu oyun ve kukla eşliğinde öğretildi.
Kaynak: İHA
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT