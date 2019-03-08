Hisarcık’ta doğalgaz boruları döşeniyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde doğalgaz hattının şehir içi boru döşeme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Boru hattı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ilçeyi çevre dostu ve ekonomik yakıt olan doğalgaza kavuşturmak amacıyla şehir içi boru hattının döşenmesi çalışmalarına başlandığını belirterek," Şehir içinde şu ana kadar bin 200 metre alana polietilen boru döşemesi yapıldı. 1-2 Hafta içerisinde de Hisarcık-Emet arasına 12,5 kilometre çelik boru döşeme çalışmasına başlanacak. Çalışmalarının tamamlanmasının ardından Eylül ayı içerisinde konutlarımızda doğalgaz yakımı başlayacaktır. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA