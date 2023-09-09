Hisarcık’ta halk şükür duasına çıktı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye öncülüğünde geleneksel şükür duası gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Hisarcık’ta halk şükür duasına çıktı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye öncülüğünde geleneksel şükür duası gerçekleştirildi.

Her yıl geleneksel olarak yağmur yeterli olduğunda şükür duası, yağmur az düştüğü takdirde yağmur duası olarak gerçekleştirilen etkinlikte halktan toplanan yardımlarla hazırlanan etli pilav, helva ve ayran kapalı pazar yerinde çevre ilçe ve köylerden gelen vatandaşlara ikram edildi.

Sabah 10.00'da başlayan etkinlikte Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin ardından ilahiyatçı, vaiz Cevat Akşit tarafından Cuma namazı vaktine kadar vaaz verildi. Topluca kılınan Cuma Namazının ardından İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol ve Cevat Akşit tarafından topluca şükür duası yapıldı. Şükür duasına Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Burak Kavaslar, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çümen, İlçe Emniyet Amiri Ferhat Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Korkut, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol ile çevre ilçe ve köylerden gelen vatandaşlar katıldı.

Hayırsever Hisarcık ve çevre halkının yaptıkları yardımlarla her yıl geleneksel yağmur ve şükür duası düzenlediklerini söyleyen Hisrcak Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Bu yıl tertiplediğimiz etkinliğimize Prof. Dr. Cevat Akşit hocamızda katılmışlardır. Bizlere destek olan, yemeklerin hazırlanmasında emeği geçen Emet Bor İşletme Müdürlüğüne, belediyemiz personeline, muhtarlarımıza, ilçe ve çevre yöre halkına çok teşekkür ediyorum. Bu tür organizasyonlar ilçemizin birlik, beraberlik ve bütünlüğüne katkı sağlamaktadır. Bu güzel etkinliğin bundan böyle de devam etmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Rabbim devletimize, milletimize güç, kuvvet versin, yapmış olduğumuz duaları kabul eylesin, bizleri her türlü bela ve kazalardan korusun" diye konuştu.

Hisarcık’ta halk şükür duasına çıktı

Hisarcık’ta halk şükür duasına çıktı

Hisarcık’ta halk şükür duasına çıktı

Hisarcık’ta halk şükür duasına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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