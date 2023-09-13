Hisarcık’ta İlköğretim Haftası kutlandı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlama programı çerçevesinde Cumhuriyet İlkokulunda program düzenlendi.

Törende, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ahmet Aydoğdu, " 2023/2024 Eğitim Öğretim yılı çalan ilk zil ile başlamış bulunmakta. Öğrencilerimizin gelmesi ile okullarımız şenlendi ve rengarenk çiçeklerin açtığı bahçelere döndü. Değerli velilerimiz! Yeni eğitim öğretim yılı boyunca, birlikte çalıştığım öğretmen arkadaşlarım ile birlikte, öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için en iyisini yapmak adına gayret göstereceğimizi bilmenizi istiyorum. Bizler öğrencilerimize bilgi aktarmaktan çok, onlara "öğrenmeyi" öğretmeye, onları bilgi ile buluşturmaya çalışacağız. Bununla birlikte onlara, öğrencilerimize, her fırsatta gözümüzün nuru olduğunu ortaya koyduğumuz evlatlarımıza değerler katmaya da çalışacağız. Onlara, aslında özlerinde de olan, değerleri korumalarına yardımcı olmaya, iyi, anlayışlı, saygılı, adaletli, hoşgörülü, merhametli, dürüst ve ahlaklı olmalarını temin etmeye çalışacağız" dedi.

"Onlarla yakından ilgilenmeli, onları iyi takip etmeliyiz"

Müdür Aydoğdu," Evlatlarımıza en iyi eğitimi vermenin yanı sıra en güzel değerleri de kazandırma noktasında çok hassas olmamız gerekiyor. Bu değerleri katmak için özel gayret göstermek durumundayız. Attığımız her adımda, kurduğumuz her cümlede çok dikkatli ve hassas olmalıyız. Onlar ile yakından ilgilenmeli, onları iyi takip etmeliyiz. Önemsiz ve zararsız gördüğümüz birçok şeyin, aslında çok önemli ve evlatlarımız için zararlı olabileceğinin farkında olmalıyız. Çocuktur, anlamaz dememeli, onların daha bebeklikten itibaren birçok şeyin farkında olduğunu bilmeli ve ona göre hareket etmeliyiz. Sizler değerlisiniz. Sizlerin özünde iyilik var, doğruluk, dürüstlük, adalet, merhamet, sevgi ve saygı var. Sizlerden ricam özellikle büyüyüp yetişkin olduğunuzda bu ve bunlar gibi değerleri hatırınızdan çıkarmadan, iyi anlamaya çalışmanız ve en önemlisi uygulamanızdır. Tekrar okulunuza hoş geldiniz diyor ve yeni eğitim öğretim yılının sizler için, sizler sayesinde ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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Daha sonra okul öğrencileri tarafından, şiirler okundu, şarkılar söylendi, "Okula dönüş" ve "Gelecek biziz" isimli gösterilerin ardından sandalye kapma yarışması düzenlendi. Programda okulun mevcut öğrencileri aralarına yeni katılan 1'inci sınıf öğrencilerine "hoş geldiniz" çiçeği verdi. Tören sonunda Kaymakam İsmail Tosun, sandalye kapma yarışmasında birinci olan öğrencileri ödüllendirdi

İlköğretim Haftası programına Kaymakam İsmail Tosun, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Korkut, İlçe Emniyet Amiri Ferhat Çakır, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)