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Hisarcık’ta kablo hırsızları köyü telefon ve internetsiz bıraktı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hamamköy'de kablo hırsızları tarafından kesilen 8 telefon direğinin yerine yenilerinin dikilmemesi ve kopan hatlar yüzünden köyde bir aydan bu yana internet yok, sabit telefonlar ise çalışmıyor.

Hisarcık’ta kablo hırsızları köyü telefon ve internetsiz bıraktı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hamamköy'de kablo hırsızları tarafından kesilen 8 telefon direğinin yerine yenilerinin dikilmemesi ve kopan hatlar yüzünden köyde bir aydan bu yana internet yok, sabit telefonlar ise çalışmıyor.

Köy muhtarı Ahmet Çalışkan, Hanyeri mevkiinde kablo hırsızları tarafından kesilen 8 telefon direğinin yerine dikilmesi için yetkililere gerekli müracaatı yaptıklarını belirterek, "Kesilen direkler ve kopan hatlar yüzünden köyümüzde 1 ayı aşkın süredir internet yok ve sabit telefonlar çalışmıyor. Yetkililerce bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmadı. Kablo hırsızlarının ceremesini köylü vatandaş çekiyor. Mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyoruz" dedi.

Hisarcık’ta kablo hırsızları köyü telefon ve internetsiz bıraktı

Hisarcık’ta kablo hırsızları köyü telefon ve internetsiz bıraktı

Kaynak: İHA



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