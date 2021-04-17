Hisarcık’ta Ramazan ayında iftar sonrası aşılama devam ediyor
Kütahya'nın Hisarcık İlçe Devlet Hastanesinde Ramazan ayında iftar sonrasında 24.00'de kadar İlçe Hastanesinde yaptırabiliyorlar.
Kütahya'nın Hisarcık İlçe Devlet Hastanesinde Ramazan ayında iftar sonrasında da koronavirüse karşı aşılama işlemleri sürüyor.
Aşı sırası gelip randevusunu iftar saatinden sonrasına alan vatandaşlar aşılarını saat 24.00'de kadar İlçe Hastanesinde yaptırabiliyorlar.
Gündüz vakit bulamayan vatandaşların iftardan sonra aşı olmak için randevu aldıkları belirtildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı