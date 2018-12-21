Hisarcık’ta ‘Sabah Namazı Buluşmaları’ Pazar gününe alındı

Hisarcık İlçe Müftülüğü Cuma günü gerçekleştirilen Sabah Namazı Buluşmalarının Pazar gününe alındığını açıkladı.

Sabah Namazı Buluşmalarının ilde ve diğer ilçelerde Pazar günü gerçekleştirildiğine dikkat çeken İlçe Müftüsü İlçe Müftüsü Mustafa Arda," Cuma günü mesai olduğu için çalışanlarımız program sonrası tekrar uyuma imkanı bulamıyor, bu nedenle katılım fazla olmuyordu. Programı hafta sonuna alarak halkımızın katılımını arttırmayı amaçladık" dedi. (MA-EFE)

Kaynak: İHA