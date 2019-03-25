Hisarcık’ta veliler çocukları için kitap okudu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrencilerinin kitap okumaya ilgilerini arttırmak amacıyla veliler çocuklarıyla beraber kitap okuyarak örnek ve duyarlı bir davranış sergilediler.

Öğrencilerinin kitap okumaya ilgilerini arttırmak adına velilerle işbirliği yaptıklarını belirten Cumhuriyet İlkokulu 3/A Sınıfı Öğretmeni Cemile Aydoğan Karayiyen," Bu kapsamda 3/A sınıfı velileri, öğrencilerimizin kitap okuma saatine iştirak ederek aynı sırada kitap okuma saati gerçekleştirdiler. Velilerimiz, kitap okuma saatlerini evlerinde de devam ettirerek, bir sonraki ay okunan kitaplar ile ilgili paylaşımda bulunulacaklar. Kitap okuma saatine iştirak eden velilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA