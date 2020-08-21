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Hisarcık'taki o köyde karantina süresi uzatıldı

Kronavirüs vakalarındakiartış sebebiyle Hisarcık Karbasan köyünde karantina süresinin 1 hafta uzatıldığı açıklandı.

Hisarcık'taki o köyde karantina süresi uzatıldı

Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısının yeniden artış göstermesi nedeniyle il bazında alınan bazı önlemler geri döndü. Koronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasıyla beraber 14 gün karantinaya alınan Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyünde 24 Ağustos tarihinde sona erecek olan karantina süresi bir hafta uzatıldı.

Hisarcık'taki o köyde karantina süresi uzatıldı

Karantinada bulunan Karbasan köyünde inceleme ve denetimlerde bulunan Kaymakam Buğra Karadağ, 10 Ağustos tarihinde saat 16.00’da başlatılıp, 24 Ağustos saat 16.00’da sona erecek olan karantina uygulamasının Kovid-19 salgın hastalığının yayılım hızının düşürülmesi amacıyla 31 Ağustos saat 16.00’ ya kadar bir hafta uzatıldığını ve karantinanın üst düzey tedbir ve denetimlerle devam edeceğini belirtti.

Hisarcık'taki o köyde karantina süresi uzatıldı

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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