Hisashi Appiah Tawiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hisashi Appiah Tawiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hisashi Appiah Tawiah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hisashi Appiah Tawiah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hisashi Appiah Tawiah 18 Ekim 1998 tarihinde ---, Aichi şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da アピア タウィア 久 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hisashi Appiah Tawiah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HEROE yapmaktadır. Hisashi Appiah Tawiah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hisashi Appiah Tawiah'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Hisashi Appiah Tawiah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hisashi Appiah Tawiah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hisashi Appiah Tawiah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hisashi Appiah Tawiah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında RKU

2 Nisan 2017 yılında RKD Ryugasaki

1 Şubat 2018 yılında RKU

20 Mart 2020 yılında Vegalta Sendai

31 Ocak 2021 yılında RKU

1 Şubat 2021 yılında Vegalta Sendai

9 Ocak 2022 yılında Kyoto Sanga

Hisashi Appiah Tawiah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hisashi Appiah Tawiah şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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