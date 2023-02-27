Hisashi Jogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hisashi Jogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hisashi Jogo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hisashi Jogo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hisashi Jogo 16 Nisan 1986 tarihinde Kurume, Fukuoka şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 城後 寿 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hisashi Jogo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hisashi Jogo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 1 Şubat 2005 tarihinde katılmıştır. Hisashi Jogo'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Hisashi Jogo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hisashi Jogo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hisashi Jogo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hisashi Jogo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2005 yılında Avispa Fukuoka

Hisashi Jogo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hisashi Jogo şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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