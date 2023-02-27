Hisatoshi Nishido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hisatoshi Nishido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hisatoshi Nishido adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hisatoshi Nishido Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hisatoshi Nishido 27 Mart 2001 tarihinde ---, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 西堂 久俊 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hisatoshi Nishido Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hisatoshi Nishido, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Hisatoshi Nishido'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Hisatoshi Nishido Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hisatoshi Nishido isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hisatoshi Nishido Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hisatoshi Nishido futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında Waseda Univ.

28 Eylül 2021 yılında FC Tokyo

31 Ocak 2022 yılında Waseda Univ.

11 Şubat 2022 yılında FC Tokyo

31 Ocak 2023 yılında Waseda Univ.

1 Şubat 2023 yılında FC Tokyo

Hisatoshi Nishido Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hisatoshi Nishido şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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