Hisham Layous kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hisham Layous Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hisham Layous adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hisham Layous Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hisham Layous 13 Kasım 2000 tarihinde Mylia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da השאם ליוס şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hisham Layous Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Sport Services yapmaktadır. Hisham Layous, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Tel Aviv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hisham Layous'nin Hapoel Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hisham Layous Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hisham Layous isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hisham Layous Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hisham Layous futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2019 yılında Karpaty

21 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

20 Kasım 2020 yılında Rukh Lviv

11 Şubat 2021 yılında SC Kfar Qasem

1 Temmuz 2022 yılında Hapoel Tel Aviv

Hisham Layous Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hisham Layous şuan Hapoel Tel Aviv takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Hisham Layous Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail U21 takımında 22 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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