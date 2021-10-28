Histoloji ne demek, TDK'ya göre Histoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Histoloji ne demek? Histoloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi histoloji kelimesi. Peki histoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre histoloji nedir, histoloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HİSTOLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Histoloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Histoloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre histoloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doku bilimi

