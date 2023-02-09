Hitalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hitalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hitalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hitalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hitalo 30 Ağu 2001 tarihinde Vitória da Conquista şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Hitalo Teixeira Mota şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hitalo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabio Mello Sports yapmaktadır. Hitalo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Itabuna Esporte Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Itabuna Esporte Clube (BA) takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hitalo'nin Itabuna Esporte Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hitalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hitalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Hitalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hitalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Nisan 2022 yılında Alagoinhas-BA

4 Temmuz 2022 yılında EC Vitória U20

31 Ocak 2023 yılında Itabuna-BA

Hitalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hitalo şuan Itabuna Esporte Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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