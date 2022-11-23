Hitit, 2022 "Yılın En Başarılı Halka Arzı" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hitit, gerçekleştirdiği halka arzla, sermaye piyasaları ve finans sektörünün en saygın ödüllerinden olan Bonds, Loans & Sukuk Turkey Awards’da ödüllendirildi. Global Financial Conferences (GFC) Media Group tarafından verilen ödüllerde Hitit, 431 milyon TL’lik halka arzla, 2022’nin en başarılı halka arzında gümüş ödülün sahibi oldu.

Hitit Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Genel Müdürü Nur Gökman:- "Yatırımcılarımızın desteği ile bir teknoloji firması olarak BİST’te güzel yerlere geleceğimize inanıyorum"

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2022 "YILIN EN BAŞARILI GÜMÜŞ ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Hava yolu ve seyahat sektörünün teknoloji sağlayıcısı Hitit, dünyada 45 farklı ülkeden 60’ı aşkın hava yolu şirketine seyahat sektörünü bütüncül olarak ele alan yazılım çözümleri sunuyor. Bugün 77 milyon yolcunun hizmetlerini kullandığı Hitit, havacılık teknolojileri alanında dünya devleri arasında yer alıyor. Hitit’i küresel devler arasına sokan en büyük özelliklerinden biri de global pazara sunduğu "tek noktadan hizmet" anlayışı olması.

"YAZILIMLARIMIZ 6 KITADA 300’E YAKIN HAVALİMANINDA KULLANILIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hitit Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Genel Müdürü Nur Gökman, Hitit halka arzının, finans sektöründe saygı duyulan Bonds, Loans & Sukuk Turkey Awards 2022 kapsamında ödüllendirilmesinden dolayı ayrıca gurur duyduklarını bildirdi.

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Hitit olarak 28 yıl önce Türkiye’den bir teknoloji şirketi çıkarma hayali ile başladıkları yolculuklarında halka arzın çok değerli bir adım olduğunu belirten Gökman, "Biz, teknoloji ve havacılığın birleştiği noktada hizmet veriyor, dünyanın en büyük havacılık teknoloji şirketleri arasında yer alıyoruz. Türkiye’nin önde gelen teknoloji ihracatçılarından biriyiz. Yazılımlarımız 6 kıtada 300’e yakın havalimanında kullanılıyor. Türkiye’de geliştirip, dünyaya ihraç ettiğimiz teknolojiyle havacılık teknolojilerinde ezber bozmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gökman, halka arzın ardından, yatırımcıların kendilerine duyduğu güvenle yeni ürünler geliştirmeye ve yeni pazarlara açılmaya devam edeceklerini aktararak, "431 milyon TL halka arz tutarı ile 48 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirdik. Toplam piyasa değeri 1,562 milyon lirayı bulan halka arzımız ile Borsa İstanbul’a çok başarılı bir giriş yapmıştık. Yatırımcılarımızın desteği ile bir teknoloji firması olarak BİST’te güzel yerlere geleceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

HİTİT’TEN ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 13 MİLYON DOLAR SATIŞ GELİRİ

Borsa İstanbul’da HTTBT koduyla işlem gören Hitit, Mart 2022’de ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ liderliğinde toplam 36 kurumdan oluşan bir konsorsiyum ile halka arz edilmişti. Hitit’in ihraçta halka arz büyüklüğü 431 milyon TL oldu. İhraç sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 27,6 seviyesinde gerçekleşti. Halka arz edilen şirket paylarının yüzde 40’ı yurt içi bireysel ve yüksek başvurulu, yüzde 35’i yurt içi kurumsal, yüzde 25’i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

Geçen günlerde 2022'nin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Hitit, bu dönemde cirosunu yüzde 28 artırarak, 13 milyon dolarlık satış geliri elde etti ve ilgili dönemi yüzde 40 FAVÖK marjı ile kapattı.