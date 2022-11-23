Hitit, 2022 "Yılın En Başarılı Halka Arzı" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü

Hitit, "Bonds, Loans & Sukuk Turkey Awards"ta 2022 Mart'ta gerçekleştirdiği 431 milyon TL büyüklüğündeki halka arzıyla, "Yılın En Başarılı Halka Arzı" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

YAYINLAMA
Google News
Hitit, 2022 "Yılın En Başarılı Halka Arzı" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hitit, gerçekleştirdiği halka arzla, sermaye piyasaları ve finans sektörünün en saygın ödüllerinden olan Bonds, Loans & Sukuk Turkey Awards’da ödüllendirildi. Global Financial Conferences (GFC) Media Group tarafından verilen ödüllerde Hitit, 431 milyon TL’lik halka arzla, 2022’nin en başarılı halka arzında gümüş ödülün sahibi oldu.

Hitit Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Genel Müdürü Nur Gökman:- "Yatırımcılarımızın desteği ile bir teknoloji firması olarak BİST’te güzel yerlere geleceğimize inanıyorum"

112bg.jpg

2022 "YILIN EN BAŞARILI GÜMÜŞ ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ

Hava yolu ve seyahat sektörünün teknoloji sağlayıcısı Hitit, dünyada 45 farklı ülkeden 60’ı aşkın hava yolu şirketine seyahat sektörünü bütüncül olarak ele alan yazılım çözümleri sunuyor. Bugün 77 milyon yolcunun hizmetlerini kullandığı Hitit, havacılık teknolojileri alanında dünya devleri arasında yer alıyor. Hitit’i küresel devler arasına sokan en büyük özelliklerinden biri de global pazara sunduğu "tek noktadan hizmet" anlayışı olması.

"YAZILIMLARIMIZ 6 KITADA 300’E YAKIN HAVALİMANINDA KULLANILIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hitit Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Genel Müdürü Nur Gökman, Hitit halka arzının, finans sektöründe saygı duyulan Bonds, Loans & Sukuk Turkey Awards 2022 kapsamında ödüllendirilmesinden dolayı ayrıca gurur duyduklarını bildirdi.

Hitit olarak 28 yıl önce Türkiye’den bir teknoloji şirketi çıkarma hayali ile başladıkları yolculuklarında halka arzın çok değerli bir adım olduğunu belirten Gökman, "Biz, teknoloji ve havacılığın birleştiği noktada hizmet veriyor, dünyanın en büyük havacılık teknoloji şirketleri arasında yer alıyoruz. Türkiye’nin önde gelen teknoloji ihracatçılarından biriyiz. Yazılımlarımız 6 kıtada 300’e yakın havalimanında kullanılıyor. Türkiye’de geliştirip, dünyaya ihraç ettiğimiz teknolojiyle havacılık teknolojilerinde ezber bozmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gökman, halka arzın ardından, yatırımcıların kendilerine duyduğu güvenle yeni ürünler geliştirmeye ve yeni pazarlara açılmaya devam edeceklerini aktararak, "431 milyon TL halka arz tutarı ile 48 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirdik. Toplam piyasa değeri 1,562 milyon lirayı bulan halka arzımız ile Borsa İstanbul’a çok başarılı bir giriş yapmıştık. Yatırımcılarımızın desteği ile bir teknoloji firması olarak BİST’te güzel yerlere geleceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

HİTİT’TEN ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 13 MİLYON DOLAR SATIŞ GELİRİ

Borsa İstanbul’da HTTBT koduyla işlem gören Hitit, Mart 2022’de ÜNLÜ Menkul Değerler AŞ liderliğinde toplam 36 kurumdan oluşan bir konsorsiyum ile halka arz edilmişti. Hitit’in ihraçta halka arz büyüklüğü 431 milyon TL oldu. İhraç sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 27,6 seviyesinde gerçekleşti. Halka arz edilen şirket paylarının yüzde 40’ı yurt içi bireysel ve yüksek başvurulu, yüzde 35’i yurt içi kurumsal, yüzde 25’i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

Geçen günlerde 2022'nin üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Hitit, bu dönemde cirosunu yüzde 28 artırarak, 13 milyon dolarlık satış geliri elde etti ve ilgili dönemi yüzde 40 FAVÖK marjı ile kapattı.

KAYNAK: AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Darphane Yeni Nesil Dijital Altını yakında piyasaya sunacak
Darphane Yeni Nesil Dijital Altını yakında piyasaya sunacak
ASKON: Ekonomilerin küçüldüğü bir ortamda, yüksek faiz ile devam edilmemeli
ASKON: Ekonomilerin küçüldüğü bir ortamda, yüksek faiz ile devam edilmemeli
Altın fiyatlarında dalgalanma! Bir düşüyor, bir yükseliyor! İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarında dalgalanma! Bir düşüyor, bir yükseliyor! İşte güncel altın fiyatları...
Araç sahiplerine bir iyi bir de kötü haber! Bu gece benzine zam, motorine ise indirim bekleniyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Araç sahiplerine bir iyi bir de kötü haber! Bu gece benzine zam, motorine ise indirim bekleniyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Son Haberler
Manchester United duyurdu: Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedildi
Manchester United duyurdu: Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedildi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beşar Esad ile görüşecek misiniz" sorusuna net yanıt! "Siyasette küslük dargınlık olmaz"
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beşar Esad ile görüşecek misiniz" sorusuna net yanıt! "Siyasette küslük dargınlık olmaz"
Hitit, 2022 "Yılın En Başarılı Halka Arzı" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü
Hitit, 2022 "Yılın En Başarılı Halka Arzı" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü
Kandırıldık! Hüzünlü şarkılar aslında mutlu ediyormuş! İşte melankolik şarkıların bilimsel olarak ispatlanan olumlu etkisi...
Kandırıldık! Hüzünlü şarkılar aslında mutlu ediyormuş! İşte melankolik şarkıların bilimsel olarak ispatlanan olumlu etkisi...
Yatırım yapacaklar dikkat: İslam Memiş, gram altının çıkacağı fiyatı söyledi
Yatırım yapacaklar dikkat: İslam Memiş, gram altının çıkacağı fiyatı söyledi
TZOB İstanbul İl Koordinasyon Başkanı Ömer Demir'den çarpıcı sözler: Tencere darbesi yapıyorlar, milleti galeyana getirmek istiyorlar
TZOB İstanbul İl Koordinasyon Başkanı Ömer Demir'den çarpıcı sözler: Tencere darbesi yapıyorlar, milleti galeyana getirmek istiyorlar
Çok Okunanlar
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 23 Kasım 2022 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 23 Kasım 2022 Çarşamba maç programı
Kocaeli'de okullar tatil mi? 5.9 Gölcük Depreminden sonra Kocaeli'de okullar tatil edildi mi?
Kocaeli'de okullar tatil mi? 5.9 Gölcük Depreminden sonra Kocaeli'de okullar tatil edildi mi?
Araç sahiplerine brent petrol müjdesi: Benzine indirim bekleniyor
Araç sahiplerine brent petrol müjdesi: Benzine indirim bekleniyor
Türkiye'nin yüksek enflasyon ile sınandığı bir süreçten geçiyor
Türkiye'nin yüksek enflasyon ile sınandığı bir süreçten geçiyor
Yorumlananlar
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!