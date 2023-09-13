Hitit’in, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği büyüyor

Hitit Üniversitesi'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile olan işbirliği büyümeye devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Hitit’in, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği büyüyor

Hitit Üniversitesi'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile olan işbirliği büyümeye devam ediyor.

Hitit Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü himayesinde sektörün önemli aktörleri ile öncü üniversiteleri bir araya getirmek üzere gerçekleştirilen Sektör Kampüste Programı'ndaki kapsamını genişletiyor. Sektör Kampüste Programı'nın ilk başladığı dönemde 2000 yılından sonra kurulan tek üniversite olarak yer alan Hitit Üniversitesi, program bünyesindeki ders ve derslerin verildiği fakülte sayısını artırdı.

Geçtiğimiz dönem sadece Mühendislik Fakültesi Bilgisayar, Makine Elektrik-Elektronik ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerini kapsayan Sektör Kampüste Programı'na bu dönem İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi dahil oldu.

Hitit Üniversitesinde Sektör Kampüste Programı çerçevesinde Mühendislik Fakültesi Bilgisayar, Makine ve Elektrik-Elektronik bölümlerinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde sektör paydaşları tarafından dersler verilecek. Mühendislik Fakültesinde HAVELSAN, TÜRKSAT ve TUSAŞ ile işbirliği yapacak. Bu dönem dahil edilen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde ABB, KuveytTürk ve KİMTEK kurumlarından, Sağlık Bilimleri Fakültesinde ise Simsoft tarafından dersler verilecek.

Hitit Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, üniversite sektör iş birliğiyle, eğitim ve çalışma yaşamını bütünleştirerek öğrencilerimizi iş hayatında bir adım öne çıkaracak uygulamaları hayata geçirdiklerini belirtti.

Geçtiğimiz dönem başlatılan ve ilk etapta ülkemizden toplam 20 üniversitenin seçildiği Sektör Kampüste Programı'nda, Hitit Üniversitesinin 2000 yılından sonra kurulan tek üniversite olarak dahil olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Öztürk, "Bu dönemde de hem ders sayısını hem de fakülte sayısını artırarak programdaki kapsamımızı genişleterek devam ettik. Mühendislik Fakültemizin yanı sıra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz ve Sağlık Bilimleri Fakültemiz de programa dahil oldu. İşletme ve Hemşirelik Bölümü öğrencilerimiz, sektör paydaşlarımız tarafından dersler alacaklar. Sektör tecrübesinin aktarılacağı eğitimleri alacak öğrencilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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