Hititlerin arşivi Sivas’ta bulundu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kayalıpınar (Samuha) bölgesinde Koç Üniversitesi Arkeoloji Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Çiğdem Maner başkanlığında yapılan arkeolojik kazıda Hitit dönemine ait önemli bir arşiv bulunduğu...

İhlas Haber Ajansı
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Hititlerin arşivi Sivas’ta bulundu

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Kayalıpınar (Samuha) bölgesinde Koç Üniversitesi Arkeoloji Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Çiğdem Maner başkanlığında yapılan arkeolojik kazıda Hitit dönemine ait önemli bir arşiv bulunduğu düşünülüyor.

Koç Üniversitesi Arkeoloji Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Çiğdem Maner başkanlığında bu yıl ki kazıların sonuna gelindi. 14 Temmuz tarihinden bugüne kadar devam eden kazı çalışmasında Hitit Kralı III. Hattuşili'nin ailesine ait mühürler, dini içerikli tabletler ve bölgenin Hititlerden Selçuklulara kadar kullanılan önemli bir yerleşim yeri olduğuna dair kalıntılar bulundu.

Paralitik çağdan Selçuklulara önemli bir yerleşim yeri

Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Maner, Kayalıpınar'ın Paralitik çağdan Selçuklulara kadar önemli bir yerleşim yeri olduğunu gösteren bulgulara ulaşıldığını belirterek, "Bu yıl Kayalıpınar'da çalışmalarımız 14 Temmuz'da başladı. Önümüzdeki hafta tamamlanacak. Kazılarımız 4 farklı alanda yoğunlaştı ve tekrar çok önemli yapılar ortaya çıkarttık. Örneğin Bizans ve Roma dönemine ait yapı izleri, Hitit ve Koloni çağı yapı izleri ortaya çıktı. Ayrıca o dönemlere ait eserler ortaya çıktı. Kayalıpınar'ın Sivas'ın en önemli yerleşimi olduğunu söyleyebiliriz. Bin yılların merkezi, Paralitik çağdan yeni bulduğumuz bir eserle birlikte Selçuklu dönemine kadar önemli bir merkez olduğunu anlamış bulunuyoruz." Dedi.

Hitit arşivi olduğu düşünülüyor

Maner kazılan bir bölümde ortaya çıkanların o bölümün arşiv olabileceği ihtimalini güçlendirdiğini ifade ederek, "Hitit dönemine ait çok önemli mühür baskıları çıktı ayrıca çivi yazılı tablet parçaları çıktı. Tabletlerde dini içerikli bayramlardan bahsedilmektedir. Mühür baskılarının ise III. Hattuşili kraliyet ailesine ait mühürlerdir. Bulduğumuz yapıyı imparatorluğa ait arşiv olarak tanımlamayı düşünüyoruz. Yaptığımız kazılar imparatorluk arşivinin farklı mekanlara sahip olduğunu ve bu mekanlarda da farklı işlemler yapıldığını görüyoruz. Kazıda ayrıca raf izleri bulduğumuzu düşünüyoruz." dedi.

Dini yapı ortaya çıkabilir

Maner bugüne kadar Hititlerin yaşam alanlarında yapılan kazılarda siyasi ve idari yapıların ortaya çıkartıldığını, Kayalıpınar'da ise dini bir yapının izlerine rastladıklarını belirterek şunları söyledi. "Burada heyecan verici şey sadece buluntular değil yapının nasıl kullanıldığı, hangi evrelerde nasıl değiştiği, nasıl ekler yapıldığıdır. Burada ulaşmaya çalıştığımız birçok sorunsal var. Bizim burada en çok merak ettiğimiz yerleşim ve nehir ilişkisi. Kızılırmak'ın o dönemde ticaret için kullanıldığı bilinmektedir. O ilişkiyi de anlamaya çalışıyoruz. Nehirden dolayı bir yıl öncede buranın önemli bir yerleşim merkezi olduğunu anlıyoruz. Tüm çağlar boyunca yerleşim yeri olarak kullanılmasının nedenlerinden birisi budur. Burada kraliyet ailesinin yaşadığı yerleri anlamaya çalışıyoruz. Dini yapıları ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar siyasi ve idari yapıları ortaya çıkartan kazılar yapıldı. Dini yapılar eksik bu nedenle dini yapıları bulmaya çalışıyoruz. Bu yıl kazı yaptığımız iki yerde dini yapı olabilecek izlere rastladığımızı düşünüyoruz. Çivi yazılı metinler genellikle dini içerikli."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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