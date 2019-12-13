HIV/AIDS farkındalığı için toplandılar

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Muratlı Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri ile HIV/AIDS farkındalığı programı gerçekleştirildi.

Muratlı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Cahit Karacı tarafından Muratlı Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile akademik ve idari personele yönelik bilgilendirme söyleşisi düzenlendi. Yüksekokul konferans salonunda HIV/AIDS konusuna dikkat çekmeye, kamuoyunun bilgilendirilmesine ve duyarlılığının artırılmasına katkı sunan Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Karacı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından HIV/AIDS farkındalığını artırmak için 1988 yılında 1 Aralık'ın Dünya AIDS Günü olarak kabul edildiğini anımsatarak, "HIV enfeksiyonu, korunmasız her türlü cinsel temas, enjektör paylaşımı, enjekte kan ve kan ürünleri transfüzyonu veya anneden bebeğe gebelik döneminde, doğum sırasında veya doğum sonrasında emzirmeyle bulaşabilmektedir. Bulaşma yollarının çeşitliliğine bağlı olarak HIV enfeksiyonu tüm yaş gruplarında görülebilmektedir" dedi.

Türkiye'de bulaşma yolu bildirilen vakalar içerisinde cinsel yolla bulaşma oranı yüzde 98, damar içi madde kullanımı yoluyla bulaşma oranı ise yüzde 2 olarak açıklandı. "HIV hayatın içinde; bilmek, korunmak, tedavi olmak ve bulaştırmamak elimizde" diyen Dr. Cahit Karacı, kendisini dinleyen öğrenciler ile akademik ve idari personele teşekkür etti.

Öte yandan, NKÜ Muratlı MYO Müdür Yardımcısı Murat Özdemir tarafından Dr Cahit Karacı'ya bilgilendirmeleri için teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: İHA