Hıyarağası ne demek, TDK'ya göre Hıyarağası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Hıyarağası ne demek? Hıyarağası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi hıyarağası kelimesi. Peki hıyarağası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre hıyarağası nedir, hıyarağası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

HIYARAĞASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Hıyarağası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre hıyarağası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Görgüsüz, kaba saba, yontulmamış (kimse), hıyarağa

