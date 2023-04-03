Hiyu Asaoka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiyu Asaoka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hiyu Asaoka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hiyu Asaoka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.