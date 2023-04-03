Hiyu Asaoka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hiyu Asaoka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hiyu Asaoka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hiyu Asaoka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hiyu Asaoka 30 Haziran 2004 tarihinde Hino, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 浅岡 飛夢 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hiyu Asaoka Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Hiyu Asaoka'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Hiyu Asaoka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hiyu Asaoka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hiyu Asaoka şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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