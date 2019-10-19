Hizan’da 19 Ekim Muhtarlar Günü

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" etkinlikleri kapsamında tören düzenledi.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kolludere köyü muhtarları Cengiz İnan burada yaptığı konuşmada, her zaman milletin yanında ve hizmetinde olduklarını söyledi. Muhtarların devletin halk ile en sıcak temas noktası, devletin güler yüzü ve şefkat eli olduğuna dikkati çeken İnan, "Halkın yönetimine katılımın en önemli aracı, çalışmaları kolaylaştıran ve kamu hizmet sunumlarında hız, etkinlik ve performansın arttırılmasında lokomotif görevi görmektesiniz" dedi.

Kaynak: İHA