Hizan’da İmam Hatip okulları tanıtım programı

Bitlis'in Hizan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından yeni kayıt yaptıran öğrenciler için tanıtım programı düzenlendi.

Hizan Kültür Merkezinde düzenlenen programda, imam hatip okullarının tanıtımı, amaçları ve faaliyetleri, mezun olunması durumunda hangi donatılara sahip olunacağının anlatıldığı programda öğrenciler tarafından hazırlanan şiir dinletileri ve tiyatro gösterileri sergilendi.

Programın sonunda bir konuşma yapan Kaymakam Mustafa Köleoğlu, "İnsan hayatının en önemli kararlarından biri de okul seçimidir. Sevgili gençler sizler imam hatip okullarını seçerken diğer okullarda okutulan normal müfredatın yanında imam hatip okullarına özgü derslerin de okutulduğu, yani daha fazla çalışma ve öğrenme gerektiren bir alanı tercih ettiniz. Aynı anda hem dünya hayatınız düzenleyen pozitif ilimleri hem de ebedi hayatta bizlere lazım olacak bilgileri öğrenme sorumluluğunu üstlendiniz. Öyle bir çalışın ki bizlere İmam Hatip liselerinden de devletini ve bayrağını seven çok başarılı öğretmenlerin, doktorların, mühendislerin yetişebileceğini kanıtlayın. Tercihlerinizin hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA