Hizan’da kar tatili Hizan kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Hizan merkez ve bağlı köylerde 15 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli pers

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