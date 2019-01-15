Hizan’da kar tatili
Hizan kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Hizan merkez ve bağlı köylerde 15 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli pers
Bitlis'in Hizan ilçesinde eğitime 1 gün süre ile ara verildi.
Hizan kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Hizan merkez ve bağlı köylerde 15 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 15 Ocak Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.
Kaynak: İHA
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