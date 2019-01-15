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Hizan’da kar tatili

Hizan kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Hizan merkez ve bağlı köylerde 15 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli pers

Hizan’da kar tatili

Bitlis'in Hizan ilçesinde eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Hizan kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Hizan merkez ve bağlı köylerde 15 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 15 Ocak Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Hizan’da kar tatili

Hizan’da kar tatili

Kaynak: İHA

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