Hızını alamadı evin bahçesine uçtu

Denizli'de kontrolden çıkan otomobil bir evin bahçesine düştü. Evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiler göre, kaza akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi Gerzele Caddesi üzerinde meydana geldi. 20 ZK 170 plakalı otomobilin henüz belirlenemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Süratli olduğu öğrenilen otomobil bir evin istinat duvarının üzerinden geçerek bahçeye düştü. Evin bahçesine uçan otomobilin sürücüsünün imdat seslerini duyarak dışarıya çıkan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine gelen vinç yardımıyla evin bahçesine düşen otomobil çıkartıldı. Ev sahibi Ali Rıza Yeniyol, "Televizyon izliyordum, bir gürültü oldu ve çıktım baktım araba ters gelmiş. Ben görmedim, sadece bir bayan bağırıyordu ondan sonra ambulans geldi, aldı gitti. Başka bir şey görmedim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA