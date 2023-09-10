Hızını alamayan otomobil önce eczaneye sonra dönerci dükkanına daldı

Antalya'da kontrolden çıkan otomobil, eczaneye ve yanında bulunan dönerci dükkanına daldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Hızını alamayan otomobil önce eczaneye sonra dönerci dükkanına daldı

Antalya'da kontrolden çıkan otomobil, eczaneye ve yanında bulunan dönerci dükkanına daldı. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, dükkanların kapalı olması faciayı önledi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Muratpaşa ilçesi, Şirinyalı Mahallesi, 1488 sokak üzerinde meydana geldi. Azami hız sınırının 70 kilometre olduğu ana yolda virajı alamayarak direksiyon hâkimiyetini kaybeden 07 ADU 223 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih K. (25), cadde üzerinde bulunan eczaneye, ardından da hemen yanındaki dönerci dükkanına daldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçtan yaralı olarak çıkarılan Fatih K.'nin durumunun iyi olduğu, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Pazar günü nedeniyle iş yerlerinin kapalı olması ise faciayı önledi

"Burada sürekli bir kaza var"

Kazanın meydana geldiği eczanenin üzerinde bulunan apartmanda yaşayan Işık Aslıhan, cadde üzerinde sürekli kazaların meydana geldiğini aktararak, "Her cumartesi-pazar bizim burada muhakkak bir kaza oluyor. Bu caddede önceden 50 kilometre hız sınırı varken şimdi 70 kilometreye çıkartıldı. Genellikle sürat yapıyorlar ve kaza oluyor. Öyle kazalara şahit olduk ki araç içinde sıkışanları itfaiyenin çıkarttığı kazalar gördük. Bununla ilgili tedbir nasıl alınır bilmiyorum. Yukarıdaki noktadan ışık kırmızdan yeşile döndüğü anda gaza basıyorlar ve süratli şekilde geldikleri için virajı alamıyorlar. Alamadıkları zaman da eczaneye, durağa ya da binaya giriyorlar. Ben olay sırasında evdeydim ve gürültüyü duyduğumda dışarıya koştum, gördük ki eczaneyi perişan etmiş ve yandaki dönerciye girmiş" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyon ile kurtarıldı
Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyon ile kurtarıldı
Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyonu ile kurtarıldı
Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyonu ile kurtarıldı
Sultangazi’de okula kitaplarını almaya giden genç kızın yüzüne kaldırım taşı atıp, dişlerini kırdılar
Sultangazi’de okula kitaplarını almaya giden genç kızın yüzüne kaldırım taşı atıp, dişlerini kırdılar
3. sürgünde sıcaklar yaş çayı yaktı, bu yıl yarıya düşen yaş çay hasadı üreticiyi tedirgin etti.
3. sürgünde sıcaklar yaş çayı yaktı, bu yıl yarıya düşen yaş çay hasadı üreticiyi tedirgin etti.
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 üyenin iki dudağının arasına dünyayı sıkıştırmayalım"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 üyenin iki dudağının arasına dünyayı sıkıştırmayalım"
TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 1 - Afyonspor: 2
TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 1 - Afyonspor: 2
Başkan Say’dan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mesajı
Başkan Say’dan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı mesajı
13. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları’nda kazananlar belli oldu
13. Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışları’nda kazananlar belli oldu
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
İzmir’de 80 yaşındaki vatandaşı dolandırmaya çalışan sahte polisler, gerçek polise yakalandı
Polisin ormanda yakaladığı hırsızdan gazetecilere olay tepki! ''4 kere hacca gittim''
Polisin ormanda yakaladığı hırsızdan gazetecilere olay tepki! ''4 kere hacca gittim''
Denizli’de kontrolden çıkan araç trafik kazası yaptı: 2’si bebek 4 ölü
Denizli’de kontrolden çıkan araç trafik kazası yaptı: 2’si bebek 4 ölü
Çok Okunanlar
Ünlü oyuncu Ulaş Ünal, rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu Ulaş Ünal, rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Mobilya imalathanesi alevlere teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a F 16 resti: Mümkün değil!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a F 16 resti: Mümkün değil!
Gazipaşa’da yolcu otobüsleri durdurularak evrak ve takograf denetimleri yapıldı
Gazipaşa’da yolcu otobüsleri durdurularak evrak ve takograf denetimleri yapıldı
Kahramanmaraş’taki feci kazada yaralanan vatandaşlar korku dolu anları anlattı
Kahramanmaraş’taki feci kazada yaralanan vatandaşlar korku dolu anları anlattı
Tekirdağ’da korkutan orman yangını: Yüksek gerilim hattı zarar gördü, 2 saatlik çalışmalarının ardından söndürüldü
Tekirdağ’da korkutan orman yangını: Yüksek gerilim hattı zarar gördü, 2 saatlik çalışmalarının ardından söndürüldü
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı