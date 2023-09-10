Hızını alamayan otomobil önce eczaneye sonra dönerci dükkanına daldı

Antalya'da kontrolden çıkan otomobil, eczaneye ve yanında bulunan dönerci dükkanına daldı. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, dükkanların kapalı olması faciayı önledi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Muratpaşa ilçesi, Şirinyalı Mahallesi, 1488 sokak üzerinde meydana geldi. Azami hız sınırının 70 kilometre olduğu ana yolda virajı alamayarak direksiyon hâkimiyetini kaybeden 07 ADU 223 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih K. (25), cadde üzerinde bulunan eczaneye, ardından da hemen yanındaki dönerci dükkanına daldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçtan yaralı olarak çıkarılan Fatih K.'nin durumunun iyi olduğu, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Pazar günü nedeniyle iş yerlerinin kapalı olması ise faciayı önledi

"Burada sürekli bir kaza var"

Kazanın meydana geldiği eczanenin üzerinde bulunan apartmanda yaşayan Işık Aslıhan, cadde üzerinde sürekli kazaların meydana geldiğini aktararak, "Her cumartesi-pazar bizim burada muhakkak bir kaza oluyor. Bu caddede önceden 50 kilometre hız sınırı varken şimdi 70 kilometreye çıkartıldı. Genellikle sürat yapıyorlar ve kaza oluyor. Öyle kazalara şahit olduk ki araç içinde sıkışanları itfaiyenin çıkarttığı kazalar gördük. Bununla ilgili tedbir nasıl alınır bilmiyorum. Yukarıdaki noktadan ışık kırmızdan yeşile döndüğü anda gaza basıyorlar ve süratli şekilde geldikleri için virajı alamıyorlar. Alamadıkları zaman da eczaneye, durağa ya da binaya giriyorlar. Ben olay sırasında evdeydim ve gürültüyü duyduğumda dışarıya koştum, gördük ki eczaneyi perişan etmiş ve yandaki dönerciye girmiş" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)