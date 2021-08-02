ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da seyirciyi üzecek bir ayrılık yaşanacağı iddia ediliyor. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın EDHO'ya veda edeceği söyleniyor. Biz de haberimizde Hızır Çakırbeyli EDHO'dan ayrılıyor mu? Oktay Kaynarca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine veda mı ediyor? sorularının yanıtına yer verdik...

HIZIR ÇAKIRBEYLİ EDHO'DAN AYRILIYOR MU? OKTAY KAYNARCA EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİNE VEDA MI EDİYOR?

EDHO’nun 7. sezonu öncesinde İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba’nın diziye devam edip etmeyeceği netlik kazanmazken Oktay Kaynarca’nın da ayrılacağı iddiaları kafaların karışmasına sebebiyet verdi.

Şu sıralar Anka filminin çekimleri ile uğraşan Ozan Akbaba’nın EDHO ile yollarına devam edip etmeyeceği Eylül ayında tam olarak netlik kazanacakken asıl olay ise Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Kaynarca’nın son durumu olacak. Çünkü şimdiden oyuncunun yerine başka bir isimle anlaşıldığı söylenenler arasında.

Tufan karakteri ile tanınan usta aktör Hüseyin Avni Danyal’da EDHO kadrosundan ayrılan isimler arasında yer alırken başka isimlerinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 7. sezonunda olmayacağı haberleri geliyor.

İzleyenlerde şimdiden Oktay Kaynarca’nın yeni sezonda olup olmayacağını merak ediyor.