Aleviler Şubat ayının belirli tarihlerinde Hızır orucu tutarak kendi ibadetlerini gerçekleştirir. Alevi inancında kutsal görülen Hızır Orucu peygambere adanarak yapılır ve 3 gün devam eder. Peki Hızır Orucu nedir, nasıl tutulur? Alevilikte Hızır Orucu neden tutulur?

HIZIR ORUCU NEDİR?

Hızır orucu, alevi inancına ait bir ibadet olarak bilinir. Hızır Orucu her yıl 13 Şubat tarihinde gerçekleşir. Dini kaynaklarda bu ibadetin ardından geleneksel deyişlerin söylendiği ve hikayelerin anlatıldığı yer almaktadır.

Rumi takvime göre 31 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında tutulan Hızır Orucu, Miladi Takvime göre ise 13-15 Şubat günlerine denk gelmektedir.

HIZIR ORUCU NASIL TUTULUR?

Geleneksel Hızır Orucu 3 gün tutulur. Akşamdan niyet edilir ve sahur etmeden ertesi gün akşam vakti gelene kadar oruç tutulur.

Hızır orucunun 3. gününde buğday taneleri ocak üzerinde kavrulduktan sonra geleneğe göre taş değirmende öğütülür. El değirmeni ile öğütülen buğday unu irmik büyüklüğündedir.

Unu öğüttükten sonra bir araya toplanır ve tepsiye veya temiz bez parçası üzerine dökülür. Bir gece boyunca bekletilir. Evde bulunan genç kız ya da erkekler niyet edip uyuduktan sonra sabah kalkar ve bez üzerine bakar. Eğer unun üzerine izler varsa Hızır'ın uğradığına inanırlar ve dua ederler.

Hazırlanan un ise akşam yemeğinde içine tereyağı katılarak helva yapılır gibi hazırlanır ve yenilir. Kalan kısmı ise komşulara dağıtılır. Maddi durumu iyi olan aileler daha sonra Pirini çağırıp kurbanını keser. Ekonomik durumu elverişli olmayanlar ise Cem yapar.

HIZIR ORUCU NİYET DUASI

Oruca başlarken edilen niyet duası:

"Niyet ettim Allah rızası, Peygamber himmeti, Velayet şefaati için Hızır orucunu tutmaya. Allah kabul eylesin."

Sonlandırırken ise oruç açma Gülbangı duası okunur:

"Bismişah... Allah Allah

Yaradan Allah, Nübüvvet-i Muhammed, Velayet-i Ali aşkına, dertlerimize derman, hastalarımıza şifa, dilden dileklerimiz, gönülden muratlarımız için, dara, zora yetişen Hızır için, Hızır orucunu açmaya.

Gerçeğe Hû! Eyvallah, Allah Allah..."