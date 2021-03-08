Hızla giden tırın arkasına tutunarak yolculuk yapan şahıs canını hiçe saydı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’nde meydana gelen olayda arabanın içindeki vatandaş, karşı karşıya kaldığı garip olayı cep telefonu ile kaydetti. Kaydedilen videoda bir şahsın tırın arkasına tutunarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptığı görüntüleri yer alıyor.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Son sürat giden tırın arkasına tutarak yolculuk yapmaya çalışan şahıs, tırın yavaşlamasıyla tırdan inmeye çalışıyor. Ancak tırın yavaşlamasıyla aşağı inemeyen şahıs, tekrar hız yapmasıyla önce sendeliyor ardından tırın üzerine tekrar çıkıyor.

Kendi canıyla oynayan şahıs, iniş yapamayınca tehlikeli yolculuğuna devam ediyor. Durumu kayıt altına alan vatandaş ise olaya, "Evet akılı taşımacılığı görüyorsunuz." diye tepki gösteriyor.