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  3. Hızla giden tırın arkasına tutunarak yolculuk yapan şahıs canını hiçe saydı

Hızla giden tırın arkasına tutunarak yolculuk yapan şahıs canını hiçe saydı

Kocaeli'de bir şahıs hızla giden tırın arkasında yolculuk yapmak isteyince, tehlikeli anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Videoda ölüme davetiye çıkardığı görülen adamın, araç hareket halindeyken inmeye çalıştığı kaydedildi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’nde meydana gelen olayda arabanın içindeki vatandaş, karşı karşıya kaldığı garip olayı cep telefonu ile kaydetti. Kaydedilen videoda bir şahsın tırın arkasına tutunarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptığı görüntüleri yer alıyor.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Son sürat giden tırın arkasına tutarak yolculuk yapmaya çalışan şahıs, tırın yavaşlamasıyla tırdan inmeye çalışıyor. Ancak tırın yavaşlamasıyla aşağı inemeyen şahıs, tekrar hız yapmasıyla önce sendeliyor ardından tırın üzerine tekrar çıkıyor.

Kendi canıyla oynayan şahıs, iniş yapamayınca tehlikeli yolculuğuna devam ediyor. Durumu kayıt altına alan vatandaş ise olaya, "Evet akılı taşımacılığı görüyorsunuz."  diye tepki gösteriyor.

Hızla giden tırın arkasına tutunarak yolculuk yapan şahıs canını hiçe saydıHızla giden tırın arkasına tutunarak yolculuk yapan şahıs canını hiçe saydıHızla giden tırın arkasına tutunarak yolculuk yapan şahıs canını hiçe saydı

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