Hızlı kilo alma şikayetiyle hastaneye giden adamın dünyası başına yıkıldı! Karnından 35 kilo tümor çıktı!

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan, 6 çocuk babası Fesih Çiftçi'nin hastaneye gitmesiyle hayatının şaşkınlığını yaşaması bir oldu. Kilo artış ve şişlik şikayeti olan Çiftçi, sorunun ne olduğunu anlamak için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne başvurdu. Genel Cerrah Uzmanı Doç. Dr. Sebahattin Çelik'in, hastasını muayene etmesi ve tetkikleri üzerine, karnında 35 kilo tümöre rastlanan Çiftçi, ameliyata alındı.

"DOKTORLUK HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK KİTLE"

Hastasının şikayeti üzerine tetkiklerde bulunan doktor Sabahattin Çelik, gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Çiftçi'nin karnındaki 35 kiloluk tümörü tespit eden Genel Cerrah Uzmanı. "Hastamız karında şişkinlik, karın ağrısı ve kilo şikayetiyle bize geldi. Daha önce de başka hastanelerde değerlendirilmiş. Karnında radyolojik olarak yaklaşık 30 santimetre çapında büyük bir kitlesi mevcuttu. Bu tür karın içerisindeki kitleler açıkçası hastalar çok şikayette bulunmadıkları için geç geliyorlar."

"Bu hastamızda ilginç olan şey şu; benim kendi mesleki hayatımda gördüğüm en büyük kitle olması, sağ tarafta böbreği içine alması, sırt bölgesindeki büyük bir damarı içine almış olması, alt tarafta da ayrı iki kitle olmasından dolayı cerrahi açıdan riskli, anestezi açısından çok riskli bir hastamızdı. Ayrıca daha önce geçirmiş olduğu kalp ameliyatından dolayı da riskli olduğu için bu ameliyat özellikli bir ameliyat. Biz bu hastanemizde anestezinin de büyük katkılarıyla ve ilgili branşlarla özellikle Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Şahin Şahinalp ve Üroloji Doktoru Doç. Dr. Rahmi Arslan ile birlikte 4 uzman ameliyatı yaptık. Bugün bunun haklı bir gururunu yaşıyoruz. Çünkü hastamız ameliyat sonrası üçüncü günde yürüyor. Genel durumu ve beslenmesi iyi." ifadelerini kullandı.

Hastadan alınan kitlenin, mesleki hayatında gördüğü en büyük kitle olduğunu söyleyen Doç Dr. Çelik, "Bazen, bazı hastalıklar şikayet yapmayabilir. Ama ihmal etmemeleri lazım. Bu hastamız erken tanı olsaydı belki daha rahat bir ameliyat olurdu" dedi.