Hızlı tren hattı kablosunu çalan şüpheli tutuklandı

Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, hızlı tren hattına ait 150 metre bakır kablo çaldığı belirlenen şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'e bağlı olan Küplü Köyü civarında bulunan hızlı tren hattı bölgesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan kontrolde, hızlı tren hattına ait 150 metre bakır kabloyu çaldığı tespit edilen R.O. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA