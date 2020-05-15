Hızlı tren seferlerinin yeniden başlayacağı tarih belli oldu

TCDD Taşımacılık, mart ayında koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası seyahatlerin kısıtlanmasının ardından YHT seferlerini durdurdu.

TCDD Taşımacılık; YHT, anahat ve bölgesel trenlere ait biletlerin isteyenlere kesintisiz olarak iade edileceğini, abonman kartlarda kullanılmayan kısımlara ait ücretin verileceğini belirtti. İstanbul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray trenlerinin işlemeye devam edeceği kaydedildi.

SEFERLER BAŞLIYOR

Habertürk'ün haberine göre; Hükümet, belli bir takvim dahilinde “normalleşme” adımları atmaya başladı. Alış-veriş merkezleri (AVM),berber-kuaförler yeniden hizmet vermeye başladı.

Peki, YHT’ler (Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir) ve ana hat trenlerde durum ne? TCDD Taşımacılık, YHT seferlerine bayramın hemen sonrasında başlamayı planlıyor. Hedef, en geç 1 Haziran…

İŞTE YENİ KURALLAR

“Geçiş dönemi”nde bazı kurallar geçerli olacak. Bunlar şöyle:

- YHT’ler yüzde 50 kapasite ile yolcu taşıyacak.

- Maskesiz yolcu trenlere alınmayacak. Yolcuların, maskeleriyle gelmesi gerekiyor.

- Yolcular, önceden bilet alacak. Yalnızca satın aldıkları koltuğa oturabilecek. Başka numaralı bir koltukta seyahat edemeyecek.

- Bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok.

- Trenlerde dezenfektan bulundurulacak.

Ana hat trenler, bir süre daha sefer yapmayacak. TCDD Taşımacılık, bu konuyla ilgili de hazırlık yapıyor.