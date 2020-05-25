Hızlı ve Öfkeli 7 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Hızlı ve Öfkeli serisi, ilk olarak gösterildiği 2001’den bu yana dünya çapında 5,8 milyar dolarlık hasılat elde etti. Bu akşam 7.serisi ile ekrana gelecek olan film şimdiden merak konusu oldu. İşte film hakkında merak edilenler..

HIZLI VE ÖFKELİ 7 KONUSU

Owen Shaw ve ekibinin yenilmesinden sonra, Dominic Toretto (Vin Diesel), Brian O’Conner ve geri kalan ekip artık sahip olmak istedikleri normal hayata ve Amerika’ya geri dönebileceklerdir, fakat Owen’ın büyük kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham), Dominic’i takip eder. Nedeni ise kardeşini yaraladıkları için intikam almaktır. Bu yüzden ekip tekrar tehlikeye girecektir. Ekip Han’ın ölümünü öğrendikten sonra, Deckard onları ilk bulmadan önce kendilerinden birini öldüren adamı bulmak için yola koyulurlar.

HIZLI VE ÖFKELİ 7 OYUNCU KADROSU