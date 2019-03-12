"Hizmet ederken ayrımcılık yapmadık"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Biz bu ülkede yatırım yaparken doğu, güney diye hiçbir zaman ayırımcılık yapmadık. Doğu ve Güneydoğu'ya milyarlarca dolar yatırım yaptık. AK Parti olarak seçmenlere aktif bir şekilde ulaşacak, bu ayak oyunlarını ve bu tezgahları anlatacağız." dedi.

AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır'ın projelerinin anlatıldığı toplantıda konuşan Demiröz, 31 Mart'ta Bahçelievler'de bir bayrak değişimi yaşanacağını, Bahadır'ın AK Parti belediyecilik hizmet çıtasını çok daha yukarılara taşıyacağını söyledi.

31 Mart'ta İstanbul'da AK Parti belediyelerinin sayısının daha çok aratacağına inandıklarını kaydeden Demiröz, "31 Mart gecesi Türkiye'de, İstanbul'da AK Parti ve Cumhur'un rüzgarı esecek inşallah." dedi.

Demiröz, "Diğer adaylara soruyorsun 'kimin adayısın?', 'ben kimsenin adayı değilim, ben İstanbul adayıyım' diyor. Ama seni aday gösteren bir yapı var. Kim bu yapı? CHP, HDP, İYİ Parti, hepsi işin içinde. Ama bunu söyleyemiyor. Neden söyleyemiyor. Korktuğu bir şey mi var? Onun için ne olduğunu söyleyeceksin. Çıkmayacaksın o zaman o yola. Partinin ittifak yaptığı kişilere bakacaksın. Bugün ittifak yapanlara bakıyoruz. Adına Millet İttifakı diyenlerin milletle alakası yok. Sadece takiye yapıyorlar. Millete hizmetkar olsun. Bunu yapan kim? Bunu yapan Cumhur İttifakı." diye konuştu.

Milletin yanında yer aldıklarını, milletin hizmetkarı olmaya devam edeceklerini dile getiren Demiröz, şöyle konuştu:

"Bu CHP zihniyeti bugüne kadar ne yaptı, millete hizmet etti mi? Etmedi. Sadece çukur, çamur siyaseti yaptı. Allah bunlara fırsat vermesin, ellerine geçse, bunlar bizim camilerimizi kapatır, bunlar bizi sokağa da çıkarmaz. Yapmadılar mı? 28 Şubat'ı unutmadık. 28 Şubat darbesini yapan da bu CHP zihniyetiydi. Refah-Yol iktidarı zamanında başörtülü vekili Meclisten atan da bu CHP zihniyetiydi. Bunları unutmayacağız. CHP zihniyeti ile kol kola yürüyenlere prim vermeyin. Bu terör uzantılarıyla hareket eden, adını siyasi parti diye adlandıranlara boyun eğmeyin. Biz bugüne kadar herkesin oyunu aldık. Doğudan batıdan, kuzeyden, güneyden. Hiçbir zaman ayırımcılık yapmadık. Kürtlerin temsil makamı o siyasi parti değildir. Terör uzantılarıyla hareket eden bir parti bizim Kürt vatandaşlarımızı asla temsil edemez. Biz bu ülkede yatırım yaparken doğu, güney diye hiçbir zaman ayırımcılık yapmadık. Doğu ve Güneydoğu'ya milyarlarca dolar yatırım yaptık. AK Parti olarak seçmenlere aktif bir şekilde ulaşacak, bu ayak oyunlarını ve bu tezgahları anlatacağız."

- "15 Temmuz gecesine baksınlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin yerel bir seçimin ötesinde olduğuna vurgu yaparak, Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı bir şekilde yoluna devam edeceğine dair kararını vereceği bir seçim olduğunu anlattı.

Kaya, "Biz inanıyoruz ki bugüne kadar bize destek veren milletimiz istikrardan yana, Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devamından yana oyunu kullanacaktır. Biz Cumhur İttifakı'nı kurduk. 15 Temmuz gecesi meydanlarda milletimizin kurduğu bir ittifaktır. 7 Ağustos'ta güçlendi. Yenikapı'da güçlendi. 24 Haziran seçimlerinde ittifakımız daha da güçlendi ve güçlü bir şekilde milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaya, Cumhur İttifakı'nın karşısında kurulan ittifakın halka çok iyi anlatılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ittifakı anlatmazsak eğer çok pişman oluruz. Bu ülkeyi bölmek isteyenlerle CHP'in yaptığı, bir kirli ittifaktır. Bu ittifakta FETÖ'nün de parmağı vardır. Kandil'in de parmağı var. Pensilvanya'nın da parmağı var. Bakın bu ülkede Kürdistan yok. Bu ülkede 7 bölge var. Ama bu ülkede, ülkeyi bölmeye çalışanlar var. Terör örgütlerinin amacı bu ülkeyi bölüp parçalamak. Onlara fırsat veremeyecek olan sizlersiniz. Milletimize bu kirli ittifakı anlatacak olan sizlersiniz. Ben CHP ve HDP'ye oy vermiş kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Onlara da gideceğiz. Onlara da terör örgütlerinin bu ittifakta parmağının olduğunu ve onların da bu ülkenin geleceği için AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na destek vermeleri gerektiğini anlatacağız. Bunu yapmazsak beka sorunuyla karşı karşıya kalabiliriz. Biz bunu 15 Temmuz'da yaşadık. 'Beka sorunu yoktur' diyenler dönüp 15 Temmuz gecesine baksınlar. 'Beka sorunu yok' diyenler güney sınırında bize yapılan saldırılara dönüp baksınlar."

- "31 Mart'ta 'hadi oradan' diyeceğiz"

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya da AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'de ve İstanbul'da çok büyük hizmetlerin yapıldığını belirterek, AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Dr. Hakan Bahadır'a başarılar diledi.

Sırakaya, sözlerini, "1994 yılına kadar çamur ve çöp siyaseti anlayışına 'milletime hizmetkar olmaya geldim' diyen liderim Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan son vermiştir. 2019 yılında çöp ve çamur siyaseti güdenlerin yanlarına çukur siyaseti güdenleri alarak yol almaya çalıştıklarını görmekteyiz. 31 Mart'ta bir kez daha Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Necmettin Erbakan hocamın ifadesi ile 'hadi oradan' diyeceğiz'." diye tamamladı.





























Kaynak: AA