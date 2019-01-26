Hizmet-İş Sendikasından zam talebi

EDİRNE (AA) - Hizmet-İş Edirne İl Başkanı Emre Promet, enflasyon oranında zam istediklerini bildirdi.

Promet, yaptığı yazılı açıklamada, sendikanın kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da, genişletilmiş başkanlar toplantısının düzenlendiğini belirtti.

Toplantıda teşkilatlanma çalışmaları, taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde yaşadığı sıkıntılar, kadro kapsamı dışında kalan taşeron işçilerin durumunun ele alındığını aktaran Promet, özellikle de artan enflasyon karşısında eriyen asgari ücretle çalışan üyelerin maaşlarına en az enflasyon oranında (yüzde 20,30) artış/zam yapılması kararları alındığını anlattı.

Kadroya ve işçi statüsüne geçişi yapılan işçilerin ücret ve sosyal haklarının, Yüksek Hakem Kurulu tarafından 2016 yılındaki enflasyon verilerine göre belirlendiğini hatırlatan Promet, şunları kaydetti:

"TÜİK tarafından 2018 yılı enflasyonu (TÜFE oranı) yüzde 20,30 olarak açıklandı. Bu nedenle çalışanların satın alma gücü azaldı. Hükümetimizin, el emeğinden başka sermayesi olmayan emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceği kararlılığına dayanarak, taşeron şirketlerde çalışmakta iken sürekli işçi kadrosuna geçen çalışanlar ile halen KİT’lerde çalışıp da kadro alamayan çalışanların enflasyon karşısında korunmasını taleplerimizi yineliyoruz."

2018 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan düzenlemelere ilişkin bilgiler veren Promet, "2018 ve 2019 yılında yapılan zamlar ile kamu çalışanları enflasyon karşısında korunmuştur. Bu nedenle, biz de Hizmet-İş olarak, işçilerin ücret ve sosyal haklarında artan enflasyon karşısında yüzde 20,30 oranında artış/zam yapılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA