Hizmet-İş zirvede

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince; iş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2020 Ocak ayı istatistikleri 31 Ocak 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Hizmet-İş Sendikasının üye sayısı 302 bin 911 oldu

Hizmet- İş sendikasından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hizmet-İş Sendikası en büyük sendika olma özelliğini korudu. Yayınlanan istatistiğe göre; Sendikamız Hizmet-İş'in üye sayısı 302 bin 911 oldu. Yayımlanan son istatistikle birlikte Hizmet-İş'in en büyük sendika olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu. Hizmet-İş olarak, iş kolumuzda çalışan sendikasız bütün emekçileri sendikamızın bünyesine katmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Büyük ve etkin bir sendika olmanın verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kararlılıkla, azimle ve yılmadan mücadelemizi sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz bu başarıyı yeni hedefler için bir başlangıç olarak görüyoruz. Hizmet-İş Sendikası, kurulduğu 1979'dan günümüze ilkeli, kararlı, onurlu ve sorumlu sendikacılık anlayışını büyük bir itina ve kararlılıkla sürdürmektedir. İlkesel, samimi ve çözüm odaklı sendikacılığımız, emekçilerin Hizmet-İş'e teveccüh göstermesini de beraberinde getirmiştir. Emekçilerin takdirini kazanmaya devam etmekten ve istikrarlı bir şekilde büyümemizi sürdürmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çalışma hayatının ve uluslararası sendikal hareketin önemli ve etkin bir aktörü olan Hizmet-iş Sendikası olarak, bize gönül veren, inanan, güvenen, teveccüh gösteren tüm emekçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Yaygın ve etkin bir şekilde örgütlenme çalışmaları yürüterek bu başarıya ulaşmamızda emek sahibi olan, mücadelesini onurlu ve ilkeli bir şekilde sürdüren Şube ve İl Başkanlarımız ve yönetimlerine, İşyeri Sendika Temsilcilerimize ve tüm teşkilatımıza teşekkür ediyoruz."

Hizmet -İş'ten yapılan yazılı açıklama şöyle devam etti:

"Sendikamız, Genel İşler İş kolunda çalışan bütün emekçileri örgütleyerek sendikalı yapmak için yoğun çalışma yürütmektedir. Açıklanan istatistikler, sendikamızın en büyük işçi sendikası olduğunu göstermekle birlikte, iş kolumuzda çalışan 482 bin 111 emekçinin sendikasız olduğunu da göstermekte ve yeni sorumluluklar yüklemektedir. Hizmet-İş olarak, bütün emekçilere ulaşma mecburiyetimiz olduğunu biliyor ve elde ettiğimiz bu başarıyı yeni hedefler için bir başlangıç olarak görüyoruz. İş kolumuzda çalışan sendikasız bütün emekçi kardeşlerimizi Hizmet-İş'te örgütlenmeye davet ediyoruz. Emekçilerin derdi bizim derdimiz, onların sevinci bizim sevincimizdir. En büyük sendika olmanın verdiği büyük sorumluluğu yerine getirmeye kararlılık ve samimiyetle devam edeceğiz. İstatistiğe göre; HAK-İŞ Konfederasyonumuzun üye sayısı ise 666 bin 303 oldu. Emekçilerin güvenini kazanan HAK-İŞ Konfederasyonumuz, istikrarlı büyümesini sürdürüyor. HAK-İŞ'e bağlı tüm sendikaları yürüttükleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz."

Kaynak: İHA