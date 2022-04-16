Hizmet İşçisi-Cami Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hizmet İşçisi-Cami görev tanımı nedir, Hizmet İşçisi-Cami ne iş yapar, Hizmet İşçisi-Cami olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hizmet İşçisi-Cami mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hizmet İşçisi-Cami Tanımı;

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Hizmet İşçisi-Cami Maaşı Ne Kadar? 2022 Hizmet İşçisi-Cami Maaşları

Hizmet İşçisi-Cami maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hizmet İşçisi-Cami maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hizmet İşçisi-Cami iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5153.04

Meslek Adı :

Hizmet İşçisi-Cami

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumluları

Meslek Birim Grubu :

Bina Temizlik Ve Bakım Sorumluları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Camilerin ve mefruşatının bakımını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hizmet işçisi (Camilerde), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Camilerin temizliği ve ısıtılması için direktifler vermek yada bu işlerin yapılmasına katılmak,

b) Camileri ibadete hazırlamak,

c) Din adamlarının ibadet kıyafetlerini muhafaza etmek,

d) İbadetlerde yardımcı olarak hizmette bulunabilir ve camilerin kayıtlarını tutabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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